Stand: 26.01.2025 14:10 Uhr Illegales Autorennen auf A1 - Drei Fahrzeuge beteiligt

Auf der Autobahn 1 bei Sittensen (Landkreis Rotenburg) sollen sich am Samstagabend mehrere Autofahrer ein illegales Rennen geliefert haben. Wie die Polizei mitteilte, waren mindestens drei Wagen mit Pinneberger Kennzeichen an dem Rennen beteiligt. Demnach waren die Autos gegen 22.40 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Heidenau in Richtung Bremen unterwegs. Laut Zeugenangaben lieferten sich die Fahrer über mehrere Kilometer mit Tempo 200 riskante Überholmanöver. Anschließend drosselten sie ihr Tempo abrupt, sodass der nachfolgende Verkehr immer wieder stark abbremsen musste. Laut Polizei kam es bei einem solchen Manöver fast zu einem Unfall mit einem unbeteiligten Fahrzeug. Nach mehreren Durchgängen fuhren die mutmaßlichen Rennteilnehmer dann an der Rastanlage Ostetal ab, wo sie von Beamten der Autobahnpolizei gestellt wurden. Die Polizei Sittensen bittet jetzt Betroffene und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04282) 50 87 0 zu melden.

