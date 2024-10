Stand: 13.10.2024 10:34 Uhr Illegales Autorennen? Auto prallt gegen Baum und Laterne

Nach einem Unfall in Ahlerstedt (Landkreis Stade) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Teilnahme an einem illegalen Autorennen gegen einen 22-Jährigen. Augenzeugen hätten demnach von zwei Autos mit aufheulenden Motoren berichtet, die in der Nacht zu Samstag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Ein Auto stieß am Ortsausgang gegen eine Verkehrsinsel, einen Baum und eine Straßenlaterne, so die Polizei. Ersthelfer unterstützten den Fahrer beim Absichern der Unfallstelle, kurz darauf sei dieser verschwunden. Am Samstagmittag habe sich der 22-Jährige dann bei der Polizei gemeldet, teilten die Beamten weiter mit. Er gab an, ein ihm unbekannter Autofahrer sei an ihm vorbeigerast, ein Rennen habe es allerdings nicht gegeben. Er habe lediglich beim Beschleunigen am Ortsausgang die Kontrolle über sein Auto verloren. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04161) 64 70 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min