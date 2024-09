Stand: 27.09.2024 11:47 Uhr Illegale Prostitution in Buxtehude? Wohnung durchsucht

Polizei und Landkreis Stade ermitteln wegen möglicher illegaler Prostitution in Buxtehude. Am Mittwochabend sei deshalb eine Wohnung in der Fußgängerzone durchsucht worden, so die Polizei. Zuvor waren anonym Foto- und Videobeweise an den Landkreis übermittelt worden. In der Wohnung stellten die Ermittler Beweise sicher und trafen fünf Frauen an. Bei deren Befragung habe sich herausgestellt, dass sie nicht als Prostituierte registriert waren, so die Polizei. Bei mindestens einer Frau stehe zudem der Verdacht im Raum, dass sie unter einem falschen Vorwand nach Deutschland gelockt worden sei. Laut Polizei dauern die Ermittlungen an, Strafverfahren sind bisher nicht eingeleitet worden.

