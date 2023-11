ICE rammt Regionalbahn bei Lauenbrück: Aufwendige Ermittlungen Stand: 16.11.2023 11:45 Uhr Nach einer Zugkollision bei Lauenbrück (Landkreis Rotenburg) ist die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen nur eingeschränkt befahrbar. Die Bundespolizei rechnet mit langwierigen Ermittlungen.

"Wir prüfen jede mögliche Form von menschlichem und technischem Versagen", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Bundespolizeiinspektion Bremen und die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) mit Sitz in Bonn seien für den Fall zuständig, so der Sprecher. Auch die Bahn unterstütze die Behörden bei den Ermittlungen, teilte eine Sprecherin dem NDR Niedersachsen mit. Der Unfall bei Lauenbrück hatte sich am Mittwochnachmittag ereignet, die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

Züge nicht mehr fahrtüchtig

Der ICE615 hatte auf der Fahrt von Hamburg nach München einen auf einer Weiche stehenden Regionalzug trotz einer Bremsung gestreift, wie die Bundespolizei Bremen mitteilte. Der Schnellzug war aufgrund einer Weichenfahrt bereits mit verringerter Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde gefahren. Der Unfall ereignete sich laut Bundespolizei mit einer Geschwindigkeit von circa 50 Kilometern pro Stunde.

Gleis wieder befahrbar

Die rund 550 Reisenden im ICE und die Bahnangestellten beider Züge seien bei der Kollision nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Allerdings seien die Züge durch den Unfall so stark beschädigt worden, dass beide nicht mehr fahrbereit seien. Die Strecke war daher komplett gesperrt worden. Seit dem späten Mittwochabend sei ein Gleis an der Unfallstelle wieder befahrbar - allerdings mit stark reduzierter Geschwindigkeit, hieß es. Sobald die BEU die Unfallstelle freigegeben habe, könne der ICE samt Triebzug von der Strecke geholt und das zweite Gleis wieder befahren werden, sagte die Bahnsprecherin dem NDR Niedersachsen. Dies könne voraussichtlich im Laufe des Tages geschehen.

Alle Züge wurden am Mittwoch umgeleitet

Alle ICE-, EC- und IC-Züge, die am Mittwochabend zwischen Hamburg, Bremen und Osnabrück verkehrten, waren zwischen Hamburg-Harburg und Osnabrück Hauptbahnhof umgeleitet worden. Die Halte in Bremen Hauptbahnhof und Diepholz entfielen. Metronom-Züge aus Bremen waren dem Unternehmen zufolge bereits in Scheeßel, Züge aus Hamburg in Tostedt gewendet. Ein Busnotverkehr (BNV) zwischen beiden Halten, mit Zwischenhalt in Lauenbrück, wurde den Angaben zufolge eingerichtet.

Anderer ICE sammelte gestrandete Fahrgäste ein

Die Reisenden im beteiligten ICE wurden nach dem Unfall zu Fuß zum Bahnhof Lauenbrück geleitet. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn ist am Abend ein ICE aus Bremen eingesetzt worden, um die in Lauenbrück gestrandeten Fahrgäste mitzunehmen. Der Zug sollte den Angaben zufolge trotz des am Mittwochabend begonnenen bundesweiten Lokführer-Warnstreiks immerhin bis nach Stuttgart fahren. Der Metronom richtete für seine Fahrgäste einen Ersatzverkehr mit Bussen sowie einen Hotelzug für Wartende am Bahnhof Tostedt ein, wie das Unternehmen mitteilte.

Warnstreik der Lokführer: Notfallmanager und Hotline

Wegen des Warnstreiks der Lokführer sei ein Notfallmanager der Bahn vor Ort gewesen, um den Reisenden zu helfen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Bremen. Auskünfte zu Reisemöglichkeiten erteilt die Deutsche Bahn zudem über die kostenlose Hotline (0800) 99 66 33.

