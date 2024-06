Hurricane in Scheeßel: So geht's am schnellsten zum Festival-Gelände Stand: 20.06.2024 06:33 Uhr Morgen startet das Hurricane Festival Scheeßel. Die wichtigsten Infos für alle, die mit dem eigenen Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Festival anreisen.

Das Hurricane-Festival im niedersächsischen Scheeßel zieht jedes Mal mehrere Zehntausend Fans an, imvergangenem Jahr waren es etwa 80.000. Da wird die An- und Abreise schon zum Kraftakt. Der Veranstalter gibt Tipps, wie die Musik- und Festivalfans am besten zum Gelände kommen.

Hurricane 2024: Anreise mit dem Zug

Der Bahnhof von Scheesel ist laut Veranstalter nur 15 Minuten zu Fuß vom Festivalgelände entfernt. Die günstigste Möglichkeit mit der Bahn ist demnach das 49-Euro-Ticket oder das Niedersachsen-Ticket. Die Eintrittskarte oder das Festivalbändchen gelten jedoch nicht als Fahrkarte. Für die Besucherinnen und Besucher des Festivals gibt es sogar einen Sonderfahrplan für die Zeit zwischen dem 20. und 24. Juni. Für die Anreise am Donnerstag und Freitag sowie für die Abreise am Montag wird es zusätzliche Halte in Scheeßel für die Metronom-Linien RE4 und die RB41 (Bremen - Rotenburg - Hamburg) geben. Details zum Sonderfahrplan gibt es auf der Seite des Verkehrsverbundes Bremen / Niedersachsen.

Mit dem Bus direkt zum Hurricane Festival

Wer das eigene Auto in diesem Jahr stehen lassen möchte, kann auch auf Busse umsteigen. Erstmals fahren Shuttlebusse aus verschiedenen deutschen Städten direkt zum Festivalgelände. Informationen zu den Fahrten und freien Plätzen gibt es online. In Niedersachsen fahren die Busse von den folgenden Städten ab:



Oldenburg

Hannover

Osnabrück

Mit dem Auto zum Festival in Scheeßel

Wer mit dem Pkw zum Festival kommt, sollte ausreichend Zeit einplanen und die aktuelle Verkehrslage im Blick behalten. Die Adresse für das Navi lautet: "Eichenring Scheeßel, 27383 Scheeßel". Der Veranstalter empfiehlt aber: "Bitte folgt der Beschilderung und nicht eurem Navi! Wir haben bereits die optimalen Anreisewege ausgetüftelt." Parkplätze werden vor Ort zugewiesen.

