Stand: 15.04.2024 12:57 Uhr Hundebiss auf Supermarkt-Parkplatz: Elfjähriger verletzt

Am Sonntagmittag wurde einem elfjährigen Jungen auf einem Supermarkt-Parkplatz in Schneverdingen von einem Bernhardiner in den Oberschenkel gebissen. Das Kind wurde, wie die Polizei berichtete, leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Der angeleinte Hund hatte den Jungen gebissen, weil das Tier sich erschreckte, als das Kind an ihm vorbeiging. Gegen den 27-jährigen Halter des Bernhardiners wird nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

