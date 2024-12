Stand: 22.12.2024 14:37 Uhr Hunde laufen auf Fahrbahn: Unfälle auf A39 und A7

Am Wochenende haben entlaufene Hunde auf Autobahnen im Landkreis Harburg für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. In der Nacht zu Samstag wurde auf der A39 ein freilaufender Hund von einem Auto erfasst. Laut Polizei konnte der Fahrer nicht mehr ausweichen. Der Hund verendete noch am Unfallort. Am Samstagvormittag musste ein Autofahrer auf der A7 in einem Baustellenbereich mehreren Hunden ausweichen, die plötzlich aus der Böschung auf die Fahrbahn liefen. Ein Hund wurde angefahren und verstarb ebenfalls am Unfallort. Der Polizei sagten der Fahrer und mehrere Zeugen, dass der Hundehalter kurz darauf am Unfallort erschienen sei. Er habe das tote Tier mitgenommen und sich anschließend auf die Suche nach seinem zweiten entlaufenen Hund gemacht, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Laut Polizei blieben bei beiden Unfällen die Fahrer unverletzt.

