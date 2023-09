Stand: 14.09.2023 11:56 Uhr "Hot Chip Challenge": Fachleute warnen vor Gesundheitsgefahren

Medienexperten im Landkreis Harburg warnen vor der "Hot Chip Challenge", die auch als "Spicy Challenge" bezeichnet wird. Dabei werden besonders scharfe Chips gegessen und Videos davon in sozialen Medien geteilt. Teilweise werden die Chips für die Mutprobe in Einzelpackungen verkauft, weil sie so scharf sind. Extreme Schärfe sei gerade für Kinder und Jugendliche aber eine gesundheitliche Gefahr, betont der Arbeitskreis Jugend und Medien. Magenschmerzen, Verbrennungen auf Schleimhäuten bis zum Kreislaufkollaps seien möglich. Das Medienzentrum und der Arbeitskreis Jugend und Medien setzen sich als Institution des Landkreises Harburg dafür ein, dass Kinder und Jugendliche ein Bewusstsein für die Möglichkeiten aber auch Gefahren von Medien entwickeln.

