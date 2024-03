Historische Hofanlage abgebrannt: Millionenschaden befürchtet

Stand: 19.03.2024 11:01 Uhr

In Prezelle (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist in der Nacht zu Dienstag eine historische Hofanlage abgebrannt. Die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden im Löscheinsatz.