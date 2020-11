Stand: 12.11.2020 15:26 Uhr Heidekreisklinikum: 19 Soldaten entlasten Pflegekräfte

19 Bundeswehrsoldaten helfen seit dieser Woche an den beiden Standorten des Heidekreisklinikums aus, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Acht von ihnen sind ausgebildete Notfallsanitäter, von denen jeweils vier in Walsrode und Soltau stationiert sind. Die elf übrigen Soldaten unterstützen die Pflegekräfte in beiden Häusern außerhalb der professionellen Pflege. So könne das klinikeigene Fachpflegepersonal in Intensivstationen eingesetzt werden, sagte Landrat Manfred Ostermann (parteilos). Die Soldaten verteilten in den Krankenhäusern beispielsweise Mahlzeiten oder erledigten Botendienste. Weitere Soldaten helfen den Gesundheitsämtern im Heidekreises, die Kontakte Infizierter nachzuverfolgen, Abstriche von Erkrankten zu nehmen und verteilen Schutzausrüstung wie FFP2-Masken oder Schutzhandschuhe an Pflegeheime und Arztpraxen. Die Soldaten kommen vom Artillerielehrbataillon 325 aus Munster und vom Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst im ostfriesischen Leer.

