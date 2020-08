Stand: 20.08.2020 08:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Heidekreis: "Räderwerk" kontrolliert 30 Betriebe

Rund 60 Mitarbeiter von Polizei, Zoll und Finanzbehörden haben im Projekt "Räderwerk" in den vergangenen zwei Tagen rund 30 Betriebe im Heidekreis kontrolliert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Beamten waren in Schwarmstedt, Walsrode, Bad Fallingbostel, Soltau, Schneverdingen und Munster im Einsatz. Vor allem wurden Gastronomiebetriebe, Friseure, Tattoo-Studios und KfZ-Betriebe unter die Lupe genommen. Dabei wurden zwei Verstöße wegen illegaler Ausländerbeschäftigung, ein Aufenthalts- und ein Meldepflichtverstoß festgestellt. Ein Arbeitgeber soll in sechs Fällen Beiträge unterschlagen haben und die Beamten haben diverse Verstöße gegen baurechtliche, arbeitsschutz- und steuerrechtliche Verordnungen festgestellt. Corona-Schutzauflagen wurden laut Polizei in den meisten Betrieben eingehalten. Mit dem Projekt "Räderwerk" wollen die Behörden im Heidekreis gemeinsam gegen Clan- und Rockerkriminalität vorgehen.

