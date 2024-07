Stand: 15.07.2024 09:21 Uhr Heide-Shuttle startet: Kostenlose Busfahrten in die Lüneburger Heide

In der Lüneburger Heide startet der Heide-Shuttle in die Saison. Ab dem 15. Juli fahren wieder kostenlose Busse auf fünf verschiedenen Strecken durch den Naturpark, teilt der Landkreis Lüneburg mit. Neben den Fahrgästen transportiert der Heide-Shuttle auch Fahrräder - in einem Anhänger hinter jedem Bus können bis zu 15 Räder mitgenommen werden. Bis zum 15. Oktober fahren die Shuttle-Busse durch die Lüneburger Heide.

