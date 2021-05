Stand: 10.05.2021 17:55 Uhr HSV-Handballer vorübergehend in Arena "Lüneburger Land"?

Handball-Zweitligist HSV Hamburg sucht derzeit nach einer neuen Spielstätte. Der Grund: Die Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg ist wegen Schäden geschlossen. Bei seiner Suche hat der Verein auch ein Auge auf Lüneburg geworfen. Es gebe die Idee, vorübergehend in der Arena "Lüneburger Land" zu spielen, bestätigt Geschäftsführer Florian Gehre. Konkrete Gespräche gebe es dazu aber noch nicht. Die Arena soll im August eröffnet werden. Gehre schränkte jedoch ein, die erste Wahl des Zweitligisten sei eine Spielstätte direkt in Hamburg.

