Stand: 16.04.2024 06:54 Uhr Großer Scheunenbrand in Stade: Polizei vermutet Brandstiftung

Ein Feuer hat am Montag eine große Scheune an der B73 in Stade stark beschädigt. Ausgebrochen war es gegen 17 Uhr. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass Brandstifter am Werk waren. Ein angrenzendes leerstehendes Wohnhaus blieb von den Flammen verschont. Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße im Stadtteil Hahle gesperrt werden. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungen abzustellen. Nach Angaben des Stader Tageblatts waren rund 150 Feuerwehrleute an dem Einsatz beteiligt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.04.2024 | 06:30 Uhr