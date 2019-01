Stand: 01.01.2019 14:16 Uhr

Gewalttat in Lüneburg: 25-Jähriger getötet

In einer Wohnung in der Lüneburger Innenstadt ist ein 25-Jähriger in der Silvesternacht gewaltsam getötet worden. Tatverdächtig ist ein 32-Jähriger aus Lüneburg. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen den Mann werde wegen Totschlags ermittelt.

Beide Männer waren alkoholisiert

Ersten Ermittlungen der Polizei und Aussagen des 32-Jährigen zufolge hatten sich die beiden Männer am Silvesterabend in einer Lüneburger Bar kennen gelernt. Beide tranken Alkohol. Gemeinsam gingen sie zur Wohnung einer Begleitperson des 32-Jährigen. Dort soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. "Dabei setzte der 32-Jährige vermutlich ein Messer und in der Folge weiteres Werkzeug ein", teilte die Polizei mit. Der 25-Jährige habe massive Schnittverletzungen erlitten und sei "nach weiterer Gewalteinwirkung" in der Wohnung gestorben.

Tatverdächtiger und Begleitperson alarmierten Polizei

Der Tatverdächtige verließ danach die Wohnung, erzählte aber kurz darauf der Begleitperson, die während der Tat offenbar nicht in der Wohnung war, von dem Geschehen. Zusammen informierten die beiden die Polizei. Diese stellte bei dem 32-Jährigen einen Alkoholwert von mehr als 2,4 Promille fest.

Termin beim Haftrichter wohl am Mittwoch

Zurzeit laufen laut Polizei die Ermittlungen zu Tathergang und -verlauf sowie zu "möglichen Notwehrhandlungen". Der Leichnam des Opfers solle in der Rechtmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) obduziert werden. Der Tatverdächtige werde vermutlich am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.01.2019 | 18:00 Uhr