Stand: 24.06.2024 07:00 Uhr Gesundheitliche Probleme? 67-Jähriger tot in Auto entdeckt

Ein Angler hat am Sonntag in Ladekop bei Jork (Landkreis Stade) eine Leiche in einem Auto am Straßenrand entdeckt. Bei dem Toten handelte es sich um einen 67-Jährigen aus dem wenige Kilometer entfernten Dollern, wie die Polizei mitteilte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei der 67-Jährige zwischen 3 Uhr und 4.50 Uhr auf der Kreisstraße 26 unterwegs gewesen, so ein Polizeisprecher gegenüber NDR Niedersachsen. Der Mann sei mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Ein Passant, der auf dem Weg zum Angeln gewesen sei, habe den Wagen in zwei Metern Tiefe abseits der Straße eher zufällig entdeckt, sagte der Sprecher. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 67-Jährigen feststellen. Die vorhandenen Spuren legen laut Polizei den Verdacht nahe, dass gesundheitliche Probleme zum Unfall und Tod des Mannes geführt hatten.

VIDEO: Unfall in Jork: Auto liegt im Graben - Fahrer gestorben

