Geldsegen für Ehrenamtliche der Walsroder Tafel

Die Tafel in Walsrode (Landkreis Heidekreis) bekommt 2.300 Euro aus dem Sonderprogramm "Ehrenamt stärken. Versorgung sichern" des Bundes. Das hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil dem NDR in Niedersachsen mit Bezug auf Informationen aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium mitgeteilt. Mit diesem Sonderprogramm wolle der Bund insbesondere Einrichtungen im ländlichen Raum fördern, die in der Haupt-Corona-Zeit tatkräftig dabei geholfen haben, bedürftige Menschen zu unterstützen.

