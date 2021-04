Stand: 23.04.2021 16:52 Uhr Geflügelpest: Heidekreis verordnet Stallpflicht

Nachdem zuletzt vielerorts Geflügel wieder im Freien gehalten werden durfte, gilt im Landkreis Heidekreis ab Montag eine Aufstallungspflicht. Das hat die zuständige Veterinärbehörde angeordnet. Grund dafür ist ein aufgetretener Fall der Geflügelpest. Das Virus ist bei einer am Freitag in Soltau gefundenen Wildgans nachgewiesen worden. Sollten in den kommenden zwei bis drei Wochen keine weiteren neuen Fälle auftreten, werde die Aufstallungspflicht wieder aufgehoben, so ein Kreissprecher.

