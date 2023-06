Stand: 26.06.2023 15:20 Uhr Gefahrgutunfall in Vögelsen: Wasserstoffperoxid läuft aus Lkw aus

In Vögelsen (Landkreis Lüneburg) sind am Montag Chemikalien aus einem Lastwagen ausgelaufen. Sie stammten aus drei beschädigten, mit Wasserstoffperoxid gefüllten Kanistern. Zudem befand sich in dem betroffenen Lastwagen Salpetersäure. Beide Substanzen sind stark ätzend. "Es ist halt Gefahrgut, aber für die Bevölkerung besteht keine Gefahr", sagte ein Sprecher der Kreisfeuerwehr. Die Einsatzkräfte pumpten die Substanzen in spezielle Behälter. Etwa 120 Feuerwehrkräfte und Gutachter der Unteren Wasserbehörde waren mit dem Vorfall beschäftigt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.06.2023 | 15:30 Uhr