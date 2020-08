Stand: 19.08.2020 09:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Frühapfel-Ernte in Jork hat begonnen

Im Alten Land in Jork (Landkreis Stade) hat die Frühapfel-Ernte begonnen. Ende August starte dann die Apfel-Haupternte, so eine Sprecherin der Landwirtschaftskammer. Zwar werde man in diesem Jahr rund zwei Prozent weniger ernten als 2019, dennoch gehen die Obstbauern laut Kammer von einer guten Apfelsaison aus. Aufgrund des Wetters seien insbesondere die Zucker- und Aromawerte gut. Sorgen bereiten den Obstbauern allerdings die möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Weitere Informationen Altes Land: Die Sorgen vor Beginn der Apfelernte In ein paar Wochen beginnt die Apfelernte im Alten Land rund um Jork - unter Corona-Bedingungen. Es sei eine angespannte Situation, sagt Landvolk-Vorsitzender Ulrich Buchterkirch. mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:46 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:46 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.08.2020 | 06:30 Uhr