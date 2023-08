Stand: 11.08.2023 07:17 Uhr "Fridays for Future" demonstriert für Bahnstrecken-Neubau

Seit Dienstag läuft in Lüneburg der bundesweite Sommerkongress der Klimabewegung "Fridays for Future". Teil davon ist ein heute stattfindender "Klimastreik". Rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zur Demonstration mit Kundgebung in der Innenstadt erwartet. Das Thema der Demo: ein besserer Bahnverkehr zwischen Hamburg und Hannover. Um das zu erreichen, fordert "Fridays for Future" einen Streckenneubau entlang der A7. Hier müsse die niedersächsische SPD ihre "Blockadehaltung" aufgeben, im Sinne einer klimagerechten Verkehrswende, hieß es vorab.

