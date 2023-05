Stand: 17.05.2023 08:20 Uhr Filmfestspiele in Cannes: Lüneburger Fantasyfilm auf Leinwand

In Cannes (Frankreich) haben am Dienstagabend die Internationalen Filmfestspiele begonnen. Sie dauern bis zum 27. Mai. In dieser Zeit wird dort auch der Fantasyfilm "The Mad King" aus Lüneburg gezeigt. Es ist der erste Spielfilm der Lüneburg Filmstudio GmbH. In dem knapp zweistündigen Werk geht es um machthungrige Herrscher und die dramatischen Folgen der Erderwärmung. Die Filmemacher haben unter anderem in Bleckede und Lüneburg gedreht, aber auch in Schwerin, Frankreich und Schottland. Nach den Filmfestspielen in Cannes soll der Film auch bei Festivals in New York, Toronto, Venedig und auf der Berlinale gezeigt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.05.2023 | 07:30 Uhr