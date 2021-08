Stand: 12.08.2021 08:37 Uhr Farven: Fahrradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall bei Farven-Stüh (Landkreis Rotenburg) ums Leben gekommen. Wie die Polizei meldete, war der Mann auf einer Kreisstraße in Richtung Farven unterwegs, als ein Pkw von hinten zum Überholen ansetzte. Dabei fuhr der Autofahrer den Radfahrer aus noch nicht geklärter Ursache an. Der 67 Jahre alte Mann stürzte schwer. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft hat einen Kfz-Gutachter angefordert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.08.2021 | 09:30 Uhr