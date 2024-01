Stand: 11.01.2024 08:00 Uhr Familie heizt mit Grill und erleidet Kohlenmonoxidvergiftung

In Schneverdingen (Heidekreis) hat am Mittwochabend eine fünfköpfige Familie eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Laut Polizei war in dem Einfamilienhaus die Heizung ausgefallen. Daraufhin entschied sich die dort lebende Familie zu einer gefährlichen Aktion. Bei Außentemperaturen weit unter dem Gefrierpunkt habe die Familie ihren Holzkohlegrill im Haus angezündet, so die Polizei. Wenige Minuten später klagten die Eltern sowie die Kinder im Alter von drei, sechs und sieben Jahren über typische Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung - wie Kopfschmerzen und Erbrechen. Die Eltern alarmierten umgehend den Rettungsdienst. Alle fünf wurden vor Ort mit Sauerstoff versorgt und anschließend in verschiedene Kliniken in der Umgebung gebracht.

