Stand: 29.11.2024 13:21 Uhr Falsche Impfpässe: Polizistin in Stade zu Haftstrafe verurteilt

Das Landgericht Stade hat eine Polizistin zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichts dem NDR Niedersachsen am Donnerstag mit. Die Frau soll unter anderem in 31 Fällen Urkunden gefälscht haben. Nach Angaben der Sprecherin sah es das Landgericht als erwiesen an, dass die 34-Jährige während der Corona-Pandemie ihrem Arbeitgeber gefälschte Testbescheinigungen vorgelegt hat. Diese soll sie an ihrem Computer verändert haben. Außerdem soll die Frau in einer Apotheke mit gefälschten Impfpässen unrechtmäßig EU-Impfzertifikate für sich und zwei weitere Personen bekommen haben. Zudem ging es in dem Prozess um gefälschte Impfausweise, die die Frau gegen Geld weitergegeben haben soll.

