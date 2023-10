Stand: 19.10.2023 15:00 Uhr Falsch herum durch Kreisverkehr: Senior muss Führerschein abgeben

In Uelzen hat ein 88-jähriger Autofahrer gleich mehrfach gegen die Verkehrsregeln verstoßen, ein Unfall konnte dabei gerade noch verhindert werden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr der Senior zunächst mit seinem Auto in falscher Richtung durch den Kreisverkehr. Anschließend ignorierte er demnach eine rote Ampel und fuhr einfach weiter. Als die Polizisten den Mann stoppen wollten, überfuhr dieser den Angaben zufolge beinahe einen der Beamten. Die Polizei stellte den Führerschein des 88-Jährigen sicher und leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein.

