Fall Aman A. bleibt bei Staatsanwaltschaft Stade

Die Angehörigen des von der Polizei erschossenen Flüchtlings Aman A. sind mit dem Versuch gescheitert, dass eine andere Staatsanwaltschaft in dem Fall weiter ermittelt. Die Generalstaatsanwaltschaft in Celle lehnte einen entsprechenden Antrag des Familienanwalts ab. Damit steht fest: Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt im Fall Aman A. weiter. Vor einem Jahr war der damals 19-jährige Aman A. bei einem Polizeieinsatz in dessen Wohnung erschossen worden; im Juni entschied die Staatsanwaltschaft Stade, es habe sich um "glasklare Notwehr" gehandelt und stellte die Ermittlungen ein. Der Bruder des Getöteten legte über seinen Anwalt Beschwerde ein - vergeblich. Es gebe keine Hinweise darauf, dass in Stade nicht ordentlich ermittelt werde, hieß es jetzt aus Celle.

