Stand: 16.10.2023 07:28 Uhr Fahrkartenautomat gesprengt: Münzen und Trümmer auf Gleisen

Unbekannte Täter haben am Bahnhof in Agathenburg (Landkreis Stade) einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Laut Polizei hatten Zeugen in der Nacht zu Sonntag einen Knall gehört und die Beamten verständigt. Der Automat wurde den Angaben zufolge völlig zerstört. Trümmerteile und Münzgeld waren auf dem Bahnsteig und auf den Gleisen verstreut. Ob die Täter Bargeld erbeuteten, ist demnach unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Die Unbekannten flohen nach Angaben eines Zeugen mit einem Auto in Richtung Stade. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten sie entkommen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, sie können sich an die Polizei Stade unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 wenden.

