Stand: 28.03.2023 08:02 Uhr Experten untersuchen Lüneburger Sole für Weltraum-Forschung

In Proben der Sole im Lüneburger Salzmuseum haben Experten des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR) jetzt winzige Bakterien gefunden. Nach Angaben von Weltraum-Wissenschaftler Stefan Leuko waren diese Bakterien 250 Millionen Jahre im Salz eingeschlossen. Dem Wissenschaftler ist es nun gelungen, sie wieder zum Leben zu erwecken. Der Fund könne Aufschluss über mögliches Leben auf dem Mars geben, sagt Leuko. Denn auf dem Mars gebe es ähnliche Salzablagerungen wie in Lüneburg. Wenn in der Lüneburger Sole Leben gefunden wurde, dann sei das durchaus auch auf dem Mars denkbar. Noch sei es aber nicht möglich, Gesteinsproben vom Mars zu holen, sagt Leuko. Derzeit kann man also noch nicht überprüfen, ob auf dem Mars wirklich ähnliche Bakterien überlebt haben wie in der Lüneburger Sole.

