Ex-SS-Mann Gröning stellt Gnadengesuch

Der wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen verurteilte ehemalige SS-Mann Oskar Gröning hat ein Gnadengesuch gestellt. Entscheiden wird darüber nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen die Staatsanwaltschaft in Lüneburg. Diese ist nach niedersächsischer Gnadenordnung zuständig, weil Gröning vom Lüneburger Landgericht zu vier Jahren Haft verurteilt worden war. Seit dem Urteil im Sommer 2015 wehrt sich der heute 96 Jahre alte Gröning gegen den Haftantritt. Zuletzt war er Ende Dezember mit einer Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert.

Gröning soll Haft in JVA Uelzen antreten

Weil alle juristischen Möglichkeiten im Fall Gröning ausgeschöpft sind, behandelt die Staatsanwalt Lüneburg das Gnadengesuch als Eilsache. Nach Angaben von Sprecherin Wiebke Bethke sei daher "innerhalb der nächsten Tage" mit einer Entscheidung zu rechnen. Weiter unklar ist allerdings, wann Gröning in Haft muss. Ein Ladungsschreiben, in dem ihm mitgeteilt wird, wann er seine Strafe anzutreten hat, wurde bislang nicht verschickt. Dies bestätigte Kathrin Söfker, Sprecherin der dafür zuständigen Staatsanwaltschaft Hannover, gegenüber NDR.de. Bekannt ist dagegen mittlerweile, dass Gröning seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt Uelzen absitzen soll. Das hat heute eine Sprecherin des Justizministeriums gegenüber NDR 1 Niedersachsen bestätigt. Die JVA verfüge über ebenerdige Hafträume und sei auch auf ältere Insassen vorbereitet.

Tatbeitrag zum hundertausendfachen Mord

Der als "Buchhalter von Auschwitz" bekannte Gröning war vom Lüneburger Landgericht im Juli 2015 wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen verurteilt worden. Gröning wurde verurteilt, ohne dass ihm eine konkrete Tötung nachgewiesen wurde. Allein durch seine Tätigkeit im Vernichtungslager Auschwitz habe er einen Tatbeitrag zum hundertausendfachen Mord geleistet, so die Richter. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil bestätigt.

