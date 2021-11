Erstmals Volleyball-Spiel in Arena Lüneburger Land

Die neue Arena Lüneburger Land ist bereit für den Vorab-Betrieb: Die Halle ist am Dienstag vorläufig abgenommen worden, sodass bereits am Mittwochabend erstmals die Lüneburger Bundesliga-Volleyballer dort spielen können. Noch funktionieren nicht alle sicherheitsrelevanten Anlagen. Deshalb wird unter anderem mehr Personal eingesetzt. Offiziell eröffnet wird die Arena erst am 14. Januar.

