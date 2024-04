Stand: 11.04.2024 06:30 Uhr Erst Feuer gelegt, dann Reifen zerstochen? Polizei sucht Zeugen

Nach einem Brand in einem Waldstück in Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) sucht die Polizei den Verursacher. Ein Spaziergänger hatte das Feuer am Montagabend entdeckt und gelöscht. Die Polizei untersuchte den Brandort und stellte dann fest, dass die Reifen am Auto des Spaziergängers zerstochen wurden. Die Beamten gehen davon aus, dass beide Taten zusammenhängen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüchow unter der Telefonnummer (05841) 122-0 entgegen.

