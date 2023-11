Stand: 30.11.2023 18:30 Uhr Erneute Farbattacke: Schilder in Jork in HSV-Farben besprüht

Wenige Tage nach einer Farbattacke auf eine S-Bahn in Dollern haben Unbekannte in Jork (Landkreis Stade) Straßenschilder und Verteilerkästen in den HSV-Farben beschmiert. Rund 20 Hinweisschilder sowie Strom- und Telefonkästen seien mit blauer, weißer und schwarzer Farbe und Schriftzügen besprüht worden, teilte die Polizei Stade am Donnerstag mit. Auch das Mauerwerk einer Autobahnbrücke sei beschmiert worden. Der Schaden liegt bei über 10.000 Euro. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit dem Lokalderby desHSV gegen St. Pauli am Freitagabend. Das sagte ein Sprecher dem NDR Niedersachsen. Möglicherweise handele es sich um die gleichen Täter, die am Dienstag die S-Bahn in Dollern besprüht hatten.

