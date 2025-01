Stand: 27.01.2025 08:49 Uhr Er wollte sich eine Lampe bauen: Junger Mann klaut Leitpfosten

Eine Zivilstreife der Polizei hat in Bergen (Landkreis Celle) in der Nacht zu Sonntag einen Leitpfosten-Dieb erwischt. Die Beamten bemerkten den jungen Mann auf der Hauptstraße in der Bergener Ortschaft Offen. Unter den Armen trug er zwei Leitpfosten, teilte die Polizei mit. Der 22-Jährige habe zugegeben, die Pfosten gerade gestohlen zu haben, so die Polizei. Er habe gesagt, dass er einen Trend nachmachen wollte, der gerade auf der Internet-Plattform TikTok populär sei. Dabei würden aus Leitpfosten Zimmerlampen gebaut. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab rund 1,2 Promille. Die Leitpfosten habe die Polizei wieder an ihren ursprünglichen Ort gebracht und eingesetzt, hieß es. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Celle