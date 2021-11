Stand: 29.11.2021 11:14 Uhr Entwarnung nach Bombendrohung an BBS in Rotenburg

Nach einer Bombendrohung an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Rotenburg hat die Polizei Entwarnung gegeben. Mehrere Spürhunde hätten das Gelände untersucht, Sprengsätze seien nicht entdeckt worden, teilte ein Sprecher am Montagmittag mit. Die Polizei hatte die Schule am Montagmorgen geräumt. Die Schule war nach Angaben der Ermittler zu Unterrichtsbeginn informiert worden, dass auf dem Gelände an der Verdener Straße und im Schulgebäude gefährliche Sprengkörper deponiert sein sollen. Die Schulleitung sagte darauf den Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler ab. Der Einsatz hatte in der Rotenburger Innenstadt für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

