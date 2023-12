Stand: 29.12.2023 08:32 Uhr Entwarnung in Woltersdorf: Trinkwasser nicht belastet

Das Trinkwasser in Woltersdorf (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist nicht mit krebserregenden Stoffen belastet. Das haben Untersuchungen eines Labors in Schwerin ergeben, sagte ein Kreissprecher. Das Gesundheitsamt des Landkreises Lüchow-Dannenberg hatte im Herbst Proben in aus einem nahegelegenen Brunnen genommen. Hintergrund sind auffällig viele Krebsfälle in der Region. Eine ehemalige Deponie stand im Verdacht, dafür verantwortlich zu sein - das hat sich mit der Untersuchung nicht bestätigt. Andere Anhaltspunkte, wie es zu den gehäuften Krankheitsfällen gekommen ist, gebe es derzeit nicht, so der Kreissprecher weiter.

Schlagwörter zu diesem Artikel Krebs Wasserqualität