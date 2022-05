Stand: 20.05.2022 12:57 Uhr Elsdorf: Faulbrut bei Bienen entdeckt

In einem Bienenstand in der Gemeinde Elsdorf (Landkreis Rotenburg) ist die Amerikanische Faulbrut festgestellt worden. Der Landkreis will einen Bienensperrbezirk einrichten, damit sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet. Zu den betroffenen Gebieten gehören die Orte Rüspel und Volkensen, nördlich des Heisbaches. Die Bienenseuche Faulbrut wird durch Bakterien hervorgerufen. Imker dürfen Bienenvölker innerhalb eines Sperrbezirks weder von ihrem Standort entfernen noch von außen in das Sperrgebiet bringen.

