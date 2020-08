Stand: 20.08.2020 21:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Eine Stunde Spahn: Minister besucht Klinik Winsen

Der Bundesgesundheitsminister ist in der Corona-Zeit ein gefragter Mann. Auf Einladung der niedersächsischen Landes-CDU hat Jens Spahn am Donnerstag das Krankenhaus in Winsen/Luhe besucht. Begleitet vom CDU-Landesvorsitzenden Bernd Althusmann verschaffte er sich einen Überblick über die aktuelle Situation der Pflegekräfte in der Klinik, mit denen er auch das Gespräch suchte. Nach einer Stunde musste Spahn weiter zum nächsten Termin.

Bundesgesundheitsminister Spahn in Winsen Niedersachsen 18.00 - 20.08.2020 18:00 Uhr Autor/in: Nicole Ahles In Winsen/Luhe hat sich der Bundesgesundheitsminister ein Bild von der Situation der Menschen in Gesundheits- und Pflegeberufen gemacht. Er diskutierte mit Angestellten der Klinik.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.08.2020 | 17:00 Uhr