Stand: 27.01.2023 11:17 Uhr Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Unfall auf A7

Bei einem Unfall auf der A7 bei Bispingen (Landkreis Heidekreis) ist in der Nacht zu Freitag ein Mann ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto mit den beiden Männern aus Thüringen aus bislang ungeklärter Ursache von der mittleren Fahrspur abgekommen und in das Ende eines Sattelzugs geprallt. Der 57-jährige Autofahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Sein 47-jähriger Beifahrer starb noch am Unfallort. Beide Männer kamen laut Polizei aus Thüringen. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die A7 bis in die Morgenstunden in Fahrtrichtung Hannover gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.01.2023 | 08:30 Uhr