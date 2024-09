Stand: 10.09.2024 08:07 Uhr Drohnenflüge: Initiative sieht Zwischenlager Gorleben gefährdet

Die Drohnenflüge über Industrie-Anlagen in Brunsbüttel und möglicherweise auch Stade beunruhigen die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Konkret geht es ihr um das Atommüll-Zwischenlager Gorleben. Das ist aus Sicht der Initiative gefährdet: Schließlich gebe es nicht nur Spionage-, sondern auch Kampfdrohnen, so die Umweltschützerinnen und Umweltschützer. Der Bau einer zehn Meter hohen Mauer um die Castor-Halle in Gorleben, die aber 20 Meter hoch ist, könne nicht die Antwort auf neue Bedrohungsszenarien sein. Außerdem sei die Decke der Halle viel zu dünn. Die Initiative fordert daher nun die Atomaufsicht Hannover und das Innenministerium auf, zeitnah zu reagieren und zu klären, wer für den Schutz des Zwischenlagers zuständig ist.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Gorleben