Stand: 20.06.2024 14:21 Uhr Dreiste Masche auf Parkplatz: Frau wird Opfer von Trickdieb

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Buxtehude (Landkreis Stade) ist am Mittwochvormittag eine Frau Opfer eines Trickbetrügers geworden. Die 55-Jährige hatte nach Angaben der Polizei gerade ihre Einkäufe in ihrem Auto verstaut und wollte aus der Parklücke fahren. In diesem Moment klopfte ein Mann an die Heckscheibe und deutete auf den Boden. Die Frau stieg daraufhin aus und entdeckte Münzen, die sie einsammelte. Als sie wieder in ihr Auto stieg, stand die Beifahrertür offen und ihre Handtasche fehlte. Die Polizei geht davon aus, dass das Klopfen und die Münzen als Ablenkungsmanöver dienten und noch eine weitere Person an der Tat beteiligt war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04161) 64 70 bei der Polizei in Buxtehude zu melden.

