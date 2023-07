Stand: 04.07.2023 11:33 Uhr Drei Verletzte: Kastenwagen kollidiert mit Lkw und Transporter

Bei einem Verkehrsunfall auf der B71 bei Wehldorf (Landkreis Rotenburg) mit drei beteiligten Fahrzeugen sind drei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Fahrer eines Kastenwagens am Dienstagmorgen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Er touchierte einen Lkw, der daraufhin von der Straße abkam, zwischen zwei Bäumen hindurch fuhr, einen Radweg überquerte und schließlich einen Baum abriss. Der Kastenwagen kollidierte anschließend noch mit einem hinter dem Lkw fahrenden Auto-Transporter, kam dann selbst von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Die Leitstelle alarmierte drei Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie die Polizei. Da keiner der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt war, konnten alle rasch geborgen und zügig ärztlich versorgt werden. Die Bundesstraße 71 zwischen Wehldorf und Sick wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.07.2023 | 13:30 Uhr