Stand: 15.04.2025 13:01 Uhr Dannenberg: Toter aus Fluss geborgen - Identität unklar

In Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist am Sonntagnachmittag eine Leiche aus dem Fluss Alte Jeetzel geborgen worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den Leichnam eines Mannes. Seine Identität sei unklar. Die Leiche befand sich demnach im Böschungsbereich nahe dem Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in der Innenstadt. Einsatzkräfte konnten lediglich den Tod des Mannes feststellen. Zur Todesursache machte die Polizei keine Angabe. Die Ermittlungen dauern an, heißt es.

