Stand: 23.04.2025 18:35 Uhr Toter in Dannenberg: Obduktion schließt Fremdeinwirkung aus

Nach dem Fund einer Leiche in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) steht das Obduktionsergebnis fest. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg dem NDR Niedersachsen am Mittwoch. Die Identität des Toten sei nach wie vor nicht abschließend geklärt. Es gebe zwar Anhaltspunkte, möglicherweise müsse aber noch ein DNA-Abgleich gemacht werden, so der Sprecher. Der Tote war am 13. April im Böschungsbereich eines Flusses nahe des Zentralen Omnibus-Bahnhofs in der Dannenberger Innenstadt gefunden worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.04.2025 | 06:30 Uhr