Stand: 16.10.2020 14:34 Uhr Corona und volle Schulbusse: Helfen versetzte Anfangszeiten?

In der Diskussion um volle Schulbusse in Coronazeiten plädiert der Landkreis Lüneburg für versetzte Anfangszeiten innerhalb der Schulzentren. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. So könne man die 170 vorhandenen Busse mehrfach fahren lassen, heißt es aus dem Kreishaus. Im besten Fall reduziere sich so die Zahl der Fahrgäste pro Bus um knapp die Hälfte. Drei Schulen im Landkreis ziehen bereits seit einigen Wochen mit: An der Integrierten Gesamtschule Embsen, der Oberschule am Dorn in Dahlenburg und dem Gymnasium Bleckede habe sich die Lage in den Bussen so deutlich entspannt.

