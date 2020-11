Stand: 26.11.2020 14:52 Uhr Corona: Sicherheitsdienst überwacht Quarantäne von Familie

Der Landkreis Rotenburg hat am Mittwoch 21 neue Corona-Infektionen gemeldet. 13 Fälle sind innerhalb einer Familie aufgetreten, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Angaben einer Landkreissprecherin werde damit gerechnet, dass es in deren Umfeld weitere Fälle geben wird. 15 weitere Personen aus dem Umfeld seien getestet worden. Die Ergebnisse sollen am Freitag vorliegen. Derzeit sichert Security-Personal die drei Wohnungen, in denen die Familienmitglieder ihre Quarantäne einhalten sollen. Ein junger Mann hatte versucht, sich abzusetzen. Die Landkreissprecherin sagte, der Großteil der Betroffenen hätte kooperiert. Es sei auch nicht bekannt, dass die Mitglieder ein großes Fest gefeiert hätten.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.11.2020 | 14:30 Uhr