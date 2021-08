Stand: 16.08.2021 12:57 Uhr Corona: Impfaktion bei verkaufsoffenem Sonntag in Winsen

Die Stadt Winsen und der Landkreis Harburg nutzen den bevorstehenden verkaufsoffenen Sonntag in Winsen für ein Sonderimpfangebot. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz können sich alle Bürgerinnen und Bürger von 12 bis 17 Uhr in der Bürgerhalle des Rathauses impfen lassen. Dabei kann zwischen den Wirkstoffen von Biontech und Johnson&Johnson gewählt werden. Mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson ist nur eine Impfung notwendig.

Nachrichten aus dem Studio Lüneburg

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.08.2021 | 14:30 Uhr