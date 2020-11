Stand: 19.11.2020 13:22 Uhr Corona-Ausbruch: Heide-Werkstätten in Walsrode dicht

Der Heidekreis schließt drei Häuser der Heide-Werkstätten in Walsrode wegen Corona-Infektionen. In den Einrichtungen sind insgesamt 200 Menschen mit Behinderung und Sozialarbeiter tätig. 22 von ihnen haben sich nach Angaben des Landkreises mit dem Virus infiziert. Abstände seien in den Werkstätten nur schwer einzuhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.11.2020 | 07:30 Uhr