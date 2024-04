Stand: 19.04.2024 15:41 Uhr Casting bei "Rote Rosen": Telenovela sucht zweiten Serienhund

Die ARD-Telenovela "Rote Rosen" hat am vergangenen Donnerstag 23 Hunde zu einem Casting am ständigen Drehort in Lüneburg eingeladen. Von den rund 450 Bewerberinnen und Bewerbern soll ein Hund in der 23. Staffel als Gefährte oder Gefährtin für Serienhündin "Betty" zu sehen sein, wie Teamassistentin Andrea Kasper mitteilte. Einen Namen gibt es auch schon: Ersten Angaben zufolge soll der Hund in der Serie "Einstein" heißen. Bei dem Casting wurde nun getestet, mit welchem Zweithund die Kromfohrländerin "Betty" gut auskommt. Besondere Kunststücke mussten die Bewerberinnen und Bewerber laut Kasper nicht können. Wichtiger seien ein friedliches Wesen, gutes Aussehen und helles Fell, damit das Tier im Fernsehen gut rüberkommt. Mit Blick auf das Tierwohl wolle man zudem auf keinen Fall Welpen aus Qualzuchten verpflichten, so Kasper. Kommende Woche soll die Entscheidung für einen Vierbeiner getroffen werden.

