Stand: 21.12.2023 09:06 Uhr Busfahrer fehlen in Lüneburg: Viele Fahrten fallen aus

Der Fachkräftemangel bei Busunternehmen spitzt sich zu. Nach Angaben der KVG in Lüneburg sind derzeit 30 Vollzeitstellen unbesetzt. Die Grippewelle und Corona hätten außerdem dafür gesorgt, dass sich über zehn Prozent der Busfahrer und Busfahrerinnen krankgemeldet haben. Trotzdem bemühe man sich, den Schülertransport sicherzustellen, so die KVG. Es gebe Notfahrpläne, die fast jeden Tag neu zusammengepuzzelt werden müssten. Die nächste große Aufgabe steht nach Angaben eines KVG-Sprechers auch schon bevor: Die Eisenbahngesellschaft Metronom hatte angekündigt, dass wegen Personalmangels künftig noch mehr Züge ausfallen, die durch Busse ersetzt werden sollen. Auch beim angekündigten Bahnstreik sollen Ersatzbusse rollen. Woher die Busfahrer kommen, sei aber noch völlig unklar, so der KVG-Sprecher.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.12.2023 | 06:30 Uhr

